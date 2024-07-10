Котов подписал контракт с «Уралмашем» на один год

Форвард Алекс-Сергей Котов стал игроком «Уралмаша», сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

Отмечается, что контракт 25-летнего баскетболиста рассчитан на один год.

Котов имеет опыт выступления в студенческой лиге США — NCAA. На протяжении трех лет он выступал за команду Университета Иллинойса, а в прошедшем сезоне играл за Университет Кэмпбелла.

В сезоне-2023/24 форвард набирал 3.8 очка, 2.9 подбора и 1,1 передачи в среднем за игру, а также осуществил рекордные в команде 18 блокшотов за сезон.