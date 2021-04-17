Корстин высказалась о поражении ЦСКА в матче с «Локомотивом-Кубанью»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала поражение ЦСКА в матче регулярного сезона лиги с «Локомотивом-Кубанью» (94:103).

«Эта победа над ЦСКА для «Локо» очень важна, она позволяет краснодарцам не только подняться на третье место в лиге, но и претендовать на итоговую вторую строчку по итогам регулярного сезона. Все решится в очном споре «Локомотива-Кубани» и УНИКСа в последнем матче 25 апреля

Сегодня отлично проявили себя лидеры «Локо», Гордон, Кузминскас, Калниетис, Уильямс-Госс показали эффективный баскетбол, который позволил краснодарцам диктовать свой ритм. Также команда Евгения Пашутина превзошла ЦСКА на подборе и атаковала с более высоким процентом. Нас ждет очень интересная развязка регулярного сезона, а затем бескомпромиссный плей-офф", — цитирует Корстин ТАСС.

После этой победы «Локо» вышел на единоличное третье место в турнире, армейцы стали четвертыми, проигрывая краснодарцам одну победу.