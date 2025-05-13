Корстин — о серии ЦСКА — УНИКС: «Казанцам надо перестроиться и без лишних эмоций проводить концовки»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в комментарии для «СЭ» подвела итоги третьего матча полуфинальной серии ЦСКА — УНИКС (90:86).

После победы в Казани армейцы повели со счетом 3-0 и уже 14 июня могут обеспечить себе путевку в финал.

— В третьей игре серии победа была в руках баскетболистов УНИКСа, — отметила Корстин. — У них было солидное преимущество в третьей четверти («+14»), а в самой концовке казанцы имели несколько шансов закончить игру, но сами их упустили. Особенно когда Рейнольдс промазал оба штрафных. Если бы Джален реализовал обе попытки, то у хозяев было бы «+1», а у ЦСКА оставалось 15 секунд на ответ. В таком случае шансы на победу были бы более ощутимы. Но этого не произошло. Концовку армейцы выиграли на опыте, на более взвешенных решениях, хладнокровии своих лидеров. Джекири и Тримбл свои шансы с линии не упустили.

— Верите, что УНИКС еще способен вернуться в эту серию?

— Если сравнивать составы команд и их возможности, то они сопоставимы. У УНИКСа есть шансы на победу в четвертой игре и возможность вернуться в серию. Тут в первую очередь вопрос в психологическом преимуществе, которое сейчас на стороне ЦСКА. Но казанцам просто необходимо навязать борьбу. Ради своих болельщиков, ради неплохого сезона, ради своих руководителей, которые столько вкладывают в команду. Попробовать перестроиться и без лишних эмоций проводить концовки. Все-таки и во втором матче в Москве у УНИКСа были шансы, но Уэйр и Аврамович решили судьбу матча в четвертой четверти.

— Кого бы выделили в составе ЦСКА?

— Уэйр играет очень стабильно, результативно. Тримбл показывает себя с лучшей стороны, забивает в решающие моменты. В целом видно, что у команды Андреаса Пистиолиса есть командная игра, командная химия. В третьей игре они оставались собранными, несмотря на крупное отставание, шли к своей цели, несмотря ни на что.