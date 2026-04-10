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10 апреля, 23:53

Корстин подвела итоги полуфиналов внутрисезонного кубка

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в разговоре с «СЭ» объяснила поражения «Зенита» и «Пармы» в «Финале четырех» Winline Basket Cup.

— Как оцените полуфинальные матчи?

— Конечно, хотелось побольше борьбы, но если брать первую игру, то «Парма» лишилась сразу трех ключевых игроков из-за ротавивируса. УНИКС, в свою очередь, играл очень уверенно, полностью заслужив свою победу. Во втором матче три четверти команды шли достаточно плотно, показывали результативный баскетбол. Причем ключевой момент произошел после удаления Каспера Уэйра. Казалось, это должно было сыграть на руку хозяевам паркета, но вышло наоборот. Армейцы еще больше сплотились и показали свое превосходство. Отмечу, что «Зениту» не хватило травмированного Георгия Жбанова, — их лучшего защищающегося игрока. В целом результат обоих матчей справедливый со спортивной точки зрения. Победили сильнейшие.

Особо отмечу застройку арены за счет которой она преобразилась: медиаэкраны, свет, места для селебрити. Болельщики получили настоящий праздник баскетбола, послушали популярных артистов.

— В финале не будет команды хозяев. Ждете полную арену?

— Все билеты проданы, плюс в воскресенье, 12 апреля, будет выступать Баста. Так что мы ожидаем полный зал, как и в матче за третье место в субботу, где сыграет «Зенит».

— Кто фаворит финала?

— Не хотелось бы выделять фаворита в финальной игре. ЦСКА досрочно выиграл регулярный сезон, показывает очень сплоченную игру, командный баскетбол. Но и у УНИКСа очень хорошая команда, которая дважды обыгрывала армейцев в регулярке. Сегодня они доказали, что находятся в отличных игровых кондициях. Так что я жду очень плотной борьбы.

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Илона Корстин
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