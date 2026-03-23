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Корстин оценила возможные перспективы Фрейзера в сборной России

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в разговоре с «СЭ» подчеркнула, что решение по натурализации разыгрывающего «Зенита» Трента Фрейзера должна принимать Российская федерация баскетбола (РФБ). Ранее председатель совета директоров клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев рассказал о желании американского баскетболиста выступать за сборную России.

— Что скажете о желании капитана «Зенита»?

— Трент, безусловно, сильный игрок. Довольно молодой, мотивированный. Перед игрой «Зенит» — «Локомотив-Кубань» я вручила ему приз MVP февраля Единой лиги, до этого он стал самым ценным игроком Матча звезд. Но в вопросе сборной все решает РФБ и главный тренер [мужской национальной команды]. Сейчас такой момент, что мы отстранены от международных стартов. В таких условиях целесообразнее наигрывать молодежь, занимать резервом.

— Будет ли Фрейзер полезен, если нас вернут на международную арену? Все-таки у нас есть положительный опыт.

— Безусловно, и в женской сборной в разные годы было несколько натурализованных игроков, и в мужской. Но тогда были другие времена, мы боролись за самые высокие места на главных турнирах, а на позиции первого номера был дефицит игроков. Сейчас ситуация с первыми номерами не такая критичная. У нас есть достаточно много своих разыгрывающих, — сказала Корстин.

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БК Зенит
Илона Корстин
Трент Фрейзер
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