5 мая, 13:40

Корстин оценила шансы команд в полуфиналах Лиги ВТБ

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин отметила «СЭ», что ждет серьезной борьбы в полуфиналах плей-офф.

«Наступает самая жаркая пора для наших топ-клубов. Знаю, что все четыре команды настраиваются на трофей, и сейчас шансы у всех равны. Теперь многое будет зависеть от деталей. Начиная от тренерских решений и здоровья лидеров, заканчивая логистикой клубов, которую выстраивает менеджмент организаций. Успеха добьются те коллективы, где пазл соберется воедино. Жду красивой и бескомпромиссной борьбы в двух полуфинальных сериях», — подчеркнула «СЭ» Корстин.

Серия «Зенит» — «Локомотив-Кубань» стартует в понедельник, 5 мая. Второй полуфинал — ЦСКА — УНИКС — 6 мая.

Илона Корстин
