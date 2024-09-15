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Сегодня, 21:25

Корстин объяснила, почему «Црвена Звезда» и «Зенит» сыграли три матча за три дня в рамках Суперкубка

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Илона Корстин.
Фото Global Look Press

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью «СЭ» объяснила, почему у Суперкубка-2024 было такое расписание.

— Представители «Зенита» и «Црвены Звезды» жаловались на расписание, так как в отличие от конкурентов играли три дня подряд. Можно учесть этот момент на следующий год?

— Расписание было согласовано с менеджментом клубов. Если говорить про «Црвену Звезду», то в первый день Суперкубка они проводили товарищеский матч в Афинах. Мы предлагали им различные варианты расписания, но в итоге руководители клуба приняли решение, что приедут, позднее, но сыграют три игры подряд. С менеджментом «Зенита» мы также обсудили этот момент и пришли к взаимопониманию. Хотя у них ситуация была немного другая. Все-таки мы больше ориентировались на иностранные клубы. Они прилетели к нам в столь непростое время, помогли сохранить международную повестку. Кстати, мы получили много положительных отзывов и от «Бешикташа», и от «Црвены Звезды». Также мы пригласили на Суперкубок большое количество иностранных журналистов, которые давали позитивные отклики о нашем турнире.

— Ваш главный вывод по Суперкубку?

— Со своей стороны довольна, что на Суперкубке наши команды получили возможность проверить свои силы с командой Евролиги и полуфиналистом прошлого сезона Еврокубка. Рада, что наши команды оказались сильнее. То есть по спортивному уровню наши топ-клубы находятся на высоте и вполне могли бы играть в Евролиге и Еврокубке. Так что, несмотря на ограничения, уровень баскетбола в Лиге ВТБ не падает.

Обладателем Суперкубка-2024 стал ЦСКА, обыгравший в финале УНИКС.

Илона Корстин. «Получили много положительных отзывов по Суперкубку от «Црвены Звезды» и «Бешикташа». Интервью Илоны Корстин

Баскетбол
Илона Корстин
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