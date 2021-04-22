Корстин назвала причины изменений в календаре плей-офф Единой лиги ВТБ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин назвала причины изменений в календаре плей-офф турнира.

«В лиге поменялись даты плей-офф, так как Евролига изменила сроки проведения «Финала четырех». Также наши клубы — ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Нижний Новгород» и «Парма» активно задействованы во всех финальных стадиях европейских соревнований. Все серии изначально были до трех побед, но теперь нам пришлось урезать четвертьфинальную серию — сделать ее до двух побед. Наши серии 1/4 и 1/2 финала плей-офф зажаты между финалом Лиги чемпионов и «Финалом четырех» Евролиги, а закончить чемпионат нам надо до 15 июня по рекомендации Международной федерации баскетбола», — приводит ТАСС слова Корстин.

22 апреля был утвержден формат и даты плей-офф Единой лиги ВТБ.