Команда мира победила команду России в Матче звезд Единой лиги ВТБ

Команда "Звезды мира" одержала победу над командой "Звезды России" в Матче звезд Единой лиги ВТБ - 118:115. Самым ценным игроком встречи стал Серхио Родригес, набравший 20 очков и отдавший 5 результативных передач.

В составе россиян отличились Андрей Воронцевич, набравший 30 очков, Никита Курбанов, на счету которого дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов и Дмитрий Кулагин, собравший дабл-дабл из 13 очков и 10 передач.

Баскетбол

Матч звезд Единой лиги ВТБ

"Звезды России" - "Звезды мира" - 115:118 (33:36, 33:27, 23:31, 26:24)

17 февраля. Москва. "ВТБ Арена Парк".

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