Колдебелла продолжит работу с УНИКСом

УНИКС принял решение автоматически продлить контракт со спортивным директором Клаудио Колдебеллой. Год назад специалист подписал контракт по схеме "1+1".

– В Казани остались довольны работой Колдебеллы в завершившемся сезоне, поэтому после продления контракта с Прифтисом предложение остаться получил и итальянец, – сообщил "Известиям" источник в УНИКСе.

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