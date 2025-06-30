Ключенков присоединился к основной команде ЦСКА

Форвард Даниил Ключенков подписал новый двухлетний контракт с ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

Отмечается, что 21-летний игрок начнет предстоящий сезон в заявке основной команды красно-синих.

Ключенков начинал заниматься баскетболом в химкинской СШОР №1. С 16-летнего возраста он выступал в системе ЦСКА.

В минувшем сезоне форвард провел 31 матч за «дубль» красно-синих в суперлиге и Кубке России, в среднем набирая 10,9 очка, совершая 4,6 подбора, 1,1 передачи, 1,2 перехвата и 0,8 блок-шота за 24,9 минуты.