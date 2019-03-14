Клубы Единой лиги ВТБ будут получать компенсацию за доверие к юным игрокам

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что организация со следующего сезона начнет стимулировать команды давать больше игрового времени молодым баскетболистам. Если российский игрок, не достигший 23 лет, будет проводить на площадке 20 и более минут за игру – в среднем по сезону, то за каждого такого баскетболиста клуб получит денежное поощрение, размер которого сейчас обсуждается.
– В следующем сезоне мы решили стимулировать клубы Единой лиги ВТБ, – цитируют "Известия" Кириленко. – Наша задача, чтобы молодые баскетболисты получали больше игрового времени. Мы могли настаивать на введении более жесткого лимита на легионеров. Но принудительно заставлять клубы ставить в состав россиян – не всегда работает. Менеджеры команд будут искать какие-то выходы, чтобы обойти лимит. В случае поощрений команда может быть заинтересована в том, чтобы развивать местного игрока. А это позволит получить больше кандидатов для национальной сборной.
Дополнительная информация
https://iz.ru/855863/timur-ganeev/molodym-vezde-u-nas-dorogo-rfb-zaplatit-za-doverie-k-iunym-igrokam