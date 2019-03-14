Клубы Единой лиги ВТБ будут получать компенсацию за доверие к юным игрокам

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко​ сообщил, что организация со следующего сезона начнет стимулировать команды давать больше игрового времени молодым баскетболистам. Если российский игрок, не достигший 23 лет, будет проводить на площадке 20 и более минут за игру – в среднем по сезону, то за каждого такого баскетболиста клуб получит денежное поощрение, размер которого сейчас обсуждается.

– В следующем сезоне мы решили стимулировать клубы Единой лиги ВТБ, – цитируют "Известия" Кириленко. – Наша задача, чтобы молодые баскетболисты получали больше игрового времени. Мы могли настаивать на введении более жесткого лимита на легионеров. Но принудительно заставлять клубы ставить в состав россиян – не всегда работает. Менеджеры команд будут искать какие-то выходы, чтобы обойти лимит. В случае поощрений команда может быть заинтересована в том, чтобы развивать местного игрока. А это позволит получить больше кандидатов для национальной сборной.