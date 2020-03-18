Клуб из Единой лиги ВТБ признан чемпионом Польши

Баскетбольный клуб «Зелена-Гура», который выступает в Единой лиге ВТБ, признан официально чемпионом Польши, говорится в заявлении на сайте турнира. Чемпионат Польши был приостановлен ранее из-за угрозы распространения коронавируса.

В заявлении лиги говорится, что сезон признан досрочно завершившимся с сохранением текущих позиций в турнирной таблице с учетом матчей, сыгранных до 12 марта 2020 года.

«Зелена-Гура» лидировала в чемпионате Польши с 19 победами в 22 матчах. Ранее команда становилась чемпионом Польши в 2013, 2015, 2016 и 2017 годах. В текущем сезоне Единой лиги ВТБ клуб занимает шестое место.