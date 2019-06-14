Клайберн остается в ЦСКА

ЦСКА​ заключил новый трехлетний контракт со своим лидером Уиллом Клайберном.

– Восхищен, что моя карьера продолжится здесь, – цитирует пресс-служба клуба игрока – Мы выиграли и Евролигу, и Лигу ВТБ. Это был отличный год, и я счастлив снова принимать участие в строительстве команды и достижении больших результатов. Здорово, что ЦСКА как организация хочет, чтобы я остался.

Главный тренер команды Димитрис Итудис также положительно оценил подписание нового контракта с Клайберном:

– Мы счастливы продолжить работу с Уиллом. В последние два года он доказал, насколько он восхищен и настроен защищать цвета ЦСКА, становиться лучшим, ключевым для команды игроком. Пусть Господь даст ему здоровья и поможет принести ЦСКА еще больше трофеев, – заявил специалист.

10 июня ЦСКА сохранил звание сильнейшей команды России, и в третьем матче финала Единой лиги обыграл "Химки" – 80:62.