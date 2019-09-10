Легкий форвард Коти Кларк стал игроком «Астаны», сообщает официальный сайт клуб Единой лиги ВТБ.

27-летний американец ранее уже выступал в Единой лиге за УНИКС и «Автодор». В 26 матчах Единой лиге ВТБ набирал в среднем 20,0 очка, 8,3 подбора, 3,0 передачи, 1,1 перехвата за 30,36 минуты и стал самым полезным игроком всего чемпионата (коэффициент эффективности 22,0).

В апреле 2018 года Кларк был признан «Самым ценным игроком» Единой лиги ВТБ. Предыдущий сезон он провел за черногорскую «Будучность».