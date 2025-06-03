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Кирилл Попов рассчитывает вернуться в Лигу ВТБ

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Центровой «Химок» Кирилл Попов в комментарии для «СЭ» подвел итоги сезона-2024/25.

— Тяжело пережили поражение в полуфинале?

— Да, было нелегко. Мне кажется, что много сил у нас отняла серия с Владивостоком. Так получилось, что мы сыграли с ними последний матч регулярки, поэтому за 10 дней у нас было два тяжелых перелета в Приморье. Но это не может служить оправданием. Все-таки должны были пройти фарм ЦСКА, хотя они и финишировали выше нас в регулярке.

Важно, что в итоге взяли бронзу. В любом случае весь сезон работали ради медалей. Конечно, золотых, но и бронза тоже результат.

— За счет чего ЦСКА-2 выдал такой мощный сезон?

— Тренер хорошо раскрыл потенциал ребят, правильно их использовал в своей системе. В защите играли очень слаженно, в нападении — раскованно. Если есть момент, то они бросали без раздумья, не передерживали мяч.

Готовы ли они к Лиге ВТБ? Если будет такое же доверие, то многие парни уже готовы разрывать. Потенциал у них очень высокий.

— Есть ли у вас варианты вернуться в Единую лигу?

— Надеюсь на это. Для меня это цель номер один, я очень мотивирован. Есть кое-какие варианты, не хотелось бы их озвучивать, чтобы не спугнуть. Очень надеюсь, что новости будут до конца финальной серии.

В сезоне-2022/23 Кирилл выступал за «Парму».

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