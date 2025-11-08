Баскетбол
8 ноября, 22:50

Кирилл Елатонцев подал документы на расторжение контракта с «Локомотивом-Кубань»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

По информации «СЭ», игрок сборной России Кирилл Елатонцев отдал документы в «Локомотив-Кубань» с целью расторжения действующего соглашения. Основная причина — регулярные неподобающие поступки со стороны представителей клуба.

Ранее в социальных сетях «Локомотива-Кубань» вышла новость, что клуб подозревает 23-летнего центрового в симуляции болезни и уклонении от обязательств по контракту.

Среди них: попытка спортивным директором Виктором Мелешенко «подсунуть» на подписание дополнительное соглашение с новыми условиями, претензии к физическому здоровью, несмотря на тяжелую перенесенную травму, высказывания президента клуба после матчей, склонение к работе с «нужными» агентами, угрозы со стороны неизвестного представителя «службы безопасности» и прочее. Также имеется информация о том, игроку угрожали различными правовыми ограничениями.

Елатонцев — лучший молодой игрок Единой лиги ВТБ последних двух сезонов. В опросе генмеджеров турнира, который провел «СЭ», Кирилла включили сразу в ряд номинаций, включая «Лучший игрок лиги до 23 лет» (8 голосов из 12), «Лицо лиги через пять лет», «Игрок, которого вы бы хотели взять в свою команду», «Лучший шестой игрок» и «Самый недооцененный игрок».

