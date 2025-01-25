Кириленко: «Приятно наблюдать за ходом такого чемпионата»
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о текущем чемпионате Единой лиги ВТБ.
«В целом отличный получается чемпионат в этом году. Много сильных новичков, много открытий, много ребят из академии «Локомотива» заиграло. Крайне приятно наблюдать за ходом такого чемпионата», — цитирует Кириленко Legalbet.ru.
ЦСКА после 27 проведенных игр лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ c 23 победами и четырьмя поражениями. Следом расположились УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань» и «Уралмаш».
Источник: Legalbet.ru
Новости