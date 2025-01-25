Кириленко: «Приятно наблюдать за ходом такого чемпионата»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о текущем чемпионате Единой лиги ВТБ.

«В целом отличный получается чемпионат в этом году. Много сильных новичков, много открытий, много ребят из академии «Локомотива» заиграло. Крайне приятно наблюдать за ходом такого чемпионата», — цитирует Кириленко Legalbet.ru.