Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 14:30

Кириленко: «Приятно наблюдать за ходом такого чемпионата»

Сергей Ярошенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о текущем чемпионате Единой лиги ВТБ.

«В целом отличный получается чемпионат в этом году. Много сильных новичков, много открытий, много ребят из академии «Локомотива» заиграло. Крайне приятно наблюдать за ходом такого чемпионата», — цитирует Кириленко Legalbet.ru.

ЦСКА после 27 проведенных игр лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ c 23 победами и четырьмя поражениями. Следом расположились УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань» и «Уралмаш».

Источник: Legalbet.ru
Баскетбол
Андрей Кириленко
Читайте также
Росавиация начала расследование инцидента с самолетом Ан-24 в Хабаровском крае
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Осимхен ударил журналиста у ночного клуба в Турции
В России произошел сбой в работе TikTok
Анкалаев проведет бой с Перейрой за пояс чемпиона UFC 8 марта
Что говорят об Овечкине после его 875-й шайбы в НХЛ
Популярное видео
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Зенит» разгромил «Самару» в Единой лиге ВТБ

«Пари НН» арендовал у «Зенита» Вольхина до конца сезона

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости