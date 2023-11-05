Кириленко высказался о лидерстве ЦСКА на старте сезона Единой лиги ВТБ

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал лидерство ЦСКА в сезоне-2023/24 Единой лиги ВТБ. Армейцы одержали 8 побед в 8 стартовых матчах.

«Не надо смотреть на то, что ЦСКА идет без поражений, у них из восьми было пять-шесть игр, где они выиграли с разницей меньше пяти очков. Если говорить об их текущем лидерстве, то это клуб, который всегда ставит перед собой самые большие задачи, поэтому то, что армейцы возглавляют таблицу, не бывает удивительным, но повторю, что исход многих матчей мог быть другим», — цитирует Кириленко ТАСС.

На втором месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ идет УНИКС (5 побед в 6 играх), на третьем — «Руна» (5 побед в 7 матчах).

ЦСКА обыграл «Уралмаш» — армейцы одержали 8 побед подряд на старте сезона