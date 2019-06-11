"Кириленко уже пообещал ужин". Итальянский защитник ЦСКА ждет встречи со сборной России

Итальянский защитник ЦСКА Дэниел Хэкетт подвел итоги сезона, в котором армейцы сделали золотой дубль, и сказал, что вскоре увидит многих одноклубников в матчах на уровне сборных.

– У нас в этом году собрался по-настоящему классный коллектив – команда, в которой все привязаны друг к другу, – отметил Хэкетт. – Игроки, тренеры, персонал, руководство и, конечно, болельщики. Теперь мы празднуем окончание великого сезона – мы выиграли и Евролигу, и национальный чемпионат. Хотел бы знать, что будет в следующем сезоне, но пока счастлив просто быть здесь.

– Какие планы на лето?

– Для начала поеду домой дней на 10, буду отдыхать с семьей. А 2 июля начну готовиться к сезону – нашей национальной команде предстоит выступление на Кубке мира в Китае. Увижу многих из этих ребят в Вероне (там с 8 по 10 августа пройдет товарищеский международный турнир с участием сборных Италии, России и Сенегала. – Прим. "СЭ"). Глава вашей федерации Андрей Кириленко уже сказал, что с него ужин (улыбается). Также желаю сборной России успехов на Кубке мира. (Антон Бабошин)​

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