Кириленко считает, что травма Шведа стала ключевым моментом седьмого матча финала Единой лиги ВТБ

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что травма защитника ЦСКА Алексея Шведа оказалась ключевым моментом решающего матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

«Зенит» по праву выиграл эту серию, 100 процентов. Ключевыми моментами оказались травма Шведа и удаление главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля. После этого команда невероятно сплотилась и совершила ключевой рывок», -приводит слова Кириленко ТАСС.

Седьмой матч завершилась победой питерской команды со счетом 81:75. Клуб из Санкт-Петербурга выиграла серию со счетом 4-3 и впервые в истории стал чемпионом России и Единой лиги ВТБ.

Швед травмировал руку и был заменен в третьей четверти матча. К тому моменту 33-летний атакующий защитник ЦСКА принес команде 13 очков.