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Кириленко считает, что травма Шведа стала ключевым моментом седьмого матча финала Единой лиги ВТБ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что травма защитника ЦСКА Алексея Шведа оказалась ключевым моментом решающего матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

«Зенит» по праву выиграл эту серию, 100 процентов. Ключевыми моментами оказались травма Шведа и удаление главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля. После этого команда невероятно сплотилась и совершила ключевой рывок», -приводит слова Кириленко ТАСС.

Седьмой матч завершилась победой питерской команды со счетом 81:75. Клуб из Санкт-Петербурга выиграла серию со счетом 4-3 и впервые в истории стал чемпионом России и Единой лиги ВТБ.

Швед травмировал руку и был заменен в третьей четверти матча. К тому моменту 33-летний атакующий защитник ЦСКА принес команде 13 очков.

Источник: https://tass.ru/sport/14827385
БК Зенит
БК ЦСКА
Алексей Швед
Андрей Кириленко
Хавьер Паскуаль
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