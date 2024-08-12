Кириленко оценил решение Ведищева стать главным тренером «Локомотива-Кубань»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в интервью «Известиям» рассказал о своей реакции на решение президента «Локомотива-Кубань» Андрея Ведищева назначить себя главным тренером команды. Ранее два сезона командой успешно руководил наставник сборной Словении Александар Секулич.

— Как относитесь к странной смене тренера в «Локо»?

— Честно, я не знаю Андрея как тренера. Привык, что это коллега, отличный руководитель. Так что для меня эта новость такая же сенсация, как и для других любителей баскетбола. Но мне понравились его первые слова после самоназначения. Ведищев сказал, что словенский специалист Александр Секулич шел по вектору развития воспитанников «Локо», но отступил от него в прошлом сезоне, и теперь Андрей хочет это исправить. Для меня это положительный сигнал. Если у него получится дать максимальное время российским игрокам, то я только за.

— Ведищев пошел по пути Владимира Родионова, который несколько раз сам возглавлял «Автодор».

— На 100% могу сказать, он знает обстановку в коллективе. Но как тренер... Посмотрим. Я видел хорошие и плохие примеры, когда бывшие игроки/руководители возглавляли команды. Есть как очень положительный опыт, так и отрицательный. Но наблюдать за «Локо» будет очень интересно.