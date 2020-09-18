Кевин Пангос: «Первая официальная игра с «Химками» станет для нас хорошей проверкой»
03:21
Разыгрывающий защитник «Зенита» Кевин Пангос понимает, что сезон-2020/21 будет наполнен сложными матчами. В первой встрече чемпионата Единой лиги ВТБ команда из Санкт-Петербурга встретится с «Химками».
— Знаю, что нас ждет много сложных игр в Евролиге и Единой лиге. Мы сделаем все, чтобы как можно чаще радовать болельщиков яркой игрой и победами. Думаю, что этот состав «Зенита» вполне может добиться многого. Первая официальная игра с «Химками» станет для нас хорошей проверкой, — цитируют «Известия» Пангоса.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1061999/timur-ganeev/sezon-nadezhdy-tcska-khimki-i-zenit-sobrali-silneishie-sostavy
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