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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Кевин Пангос: «Первая официальная игра с «Химками» станет для нас хорошей проверкой»

03:21
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Разыгрывающий защитник «Зенита» Кевин Пангос понимает, что сезон-2020/21 будет наполнен сложными матчами. В первой встрече чемпионата Единой лиги ВТБ команда из Санкт-Петербурга встретится с «Химками».

— Знаю, что нас ждет много сложных игр в Евролиге и Единой лиге. Мы сделаем все, чтобы как можно чаще радовать болельщиков яркой игрой и победами. Думаю, что этот состав «Зенита» вполне может добиться многого. Первая официальная игра с «Химками» станет для нас хорошей проверкой, — цитируют «Известия» Пангоса.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1061999/timur-ganeev/sezon-nadezhdy-tcska-khimki-i-zenit-sobrali-silneishie-sostavy

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