Кевин Пангос: «Первая официальная игра с «Химками» станет для нас хорошей проверкой»

Разыгрывающий защитник «Зенита» Кевин Пангос понимает, что сезон-2020/21 будет наполнен сложными матчами. В первой встрече чемпионата Единой лиги ВТБ команда из Санкт-Петербурга встретится с «Химками».

— Знаю, что нас ждет много сложных игр в Евролиге и Единой лиге. Мы сделаем все, чтобы как можно чаще радовать болельщиков яркой игрой и победами. Думаю, что этот состав «Зенита» вполне может добиться многого. Первая официальная игра с «Химками» станет для нас хорошей проверкой, — цитируют «Известия» Пангоса.