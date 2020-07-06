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Кевин Пангос перешел в «Зенит»

6 июля 2020, 16:37
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Разыгрывающий Кевин Пангос стал игроком «Зенита». Российский клуб подписал с 27-летним канадцем однолетний контракт, сообщает сайт питерцев.

Предыдущие два года Пангос провел в испанской «Барселоне», в составе которой выиграл Кубок Испании и Кубок Каталонии.

В составе сборной Канады защитник становился бронзовым призером чемпионата мира (U17) в 2010 году.

— Я рад возможности сыграть за «Зенит» в следующем сезоне! C нетерпением жду возможности сыграть под началом такого великого тренера, как Хави Паскуаль. Много слышал о клубе и великом городе и не могу дождаться момента, когда приеду и начну подготовку к успешному сезону, — сказал Пангос.

Дополнительная информация:

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2020/07/06/kevin-pangos-pereshel-v-bk-zenit/

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