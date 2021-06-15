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Кевин Пангос намерен покинуть «Зенит»

16:55
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Разыгрывающий защитник Кевин Пангос намерен покинуть «Зенит», утверждает инсайдер SDNA Джордж Заккас.

«Зенит» предложил Пангосу 2-летний контракт с зарплатой более 1 миллиона евро за сезон, но канадец хочет дождаться августа, чтобы оценить свои перспективы в НБА. Интерес к плеймейкеру также проявляют несколько грандов Евролиги.

Кевин Пангос покидает «Зенит» и идет за мечтой. Похоже, канадец допустил серьезную ошибку

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