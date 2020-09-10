Кевин Пангос: «Этот состав «Зенита» способен добиться многого»

Разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос рассказал о задачах команды на сезон.

«У нас очень талантливая команда, все бьются друг за друга, — цитируют Пангоса «Известия». — Понятно, что пока у нас нет большого взаимопонимания в ряде игровых эпизодов, но постепенно это придет.

Для этого и нужны контрольные матчи — чтобы набрать игровые кондиции и стать сильнее именно как команда. На Кубке Невы мы впервые сыграем при своих зрителях. Безусловно, это большое событие для всех нас ъ, и мы постараемся выиграть оба матча.

Знаю, что нас ждет очень много сложных игр в Евролиге и Единой лиге. Мы сделаем все, чтобы как можно чаще радовать болельщиков яркой игрой и победами. Думаю, что этот состав «Зенита» вполне может добиться многого».

27-летний канадец перешел в «Зенит» в июле 2020 года. Ранее он выступал за «Гран-Канарию», «Жальгирис» и «Барселону».