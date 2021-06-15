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Кевин Пангос договорился с ЦСКА о контракте на два года

19:25
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Разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос договорился с ЦСКА о двухлетнем контракте. За это время он заработает 4 миллиона долларов, утверждает Gazzetta.gr.

Ранее сообщалось, что Пангос вряд ли продолжит выступать за «Зенит». Петербургский клуб предложил канадцу 2-летний контракт с зарплатой более 1 миллиона евро за сезон.

Кевин Пангос покидает «Зенит» и идет за мечтой. Похоже, канадец допустил серьезную ошибку

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