Кевин Пангос договорился с ЦСКА о контракте на два года
Разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос договорился с ЦСКА о двухлетнем контракте. За это время он заработает 4 миллиона долларов, утверждает Gazzetta.gr.
Ранее сообщалось, что Пангос вряд ли продолжит выступать за «Зенит». Петербургский клуб предложил канадцу 2-летний контракт с зарплатой более 1 миллиона евро за сезон.
Кевин Пангос покидает «Зенит» и идет за мечтой. Похоже, канадец допустил серьезную ошибку
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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