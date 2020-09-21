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Кевин Херви стал игроком «Локомотива-Кубань»

11:07
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«Локомотив-Кубань» подписал форварда Кевина Херви. Соглашение с американским форвардом, выступавшим в прошлом сезоне в НБА в составе «Оклахомы», рассчитано на год, сообщает сайт клуба.

В 2018 Херви был выбран «Оклахомой» на драфте НБА. В основной команде провел 9 матчей, в том числе несколько игр этим летом. Больше играл за вторую команду в G-League, где в сезоне-2019/20 провел 27 матчей, набирая 12 очков, 7,4 подбора и 2,6 передачи в среднем за игру.

Дополнительная информация:

https://lokobasket.com/news/118041/

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