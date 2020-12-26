Кэнан повторил рекорд Единой Лиги ВТБ по пробитым и реализованным штрафным

Американский разыгрывающий УНИКС Айзея Кэнан в матче против ЦСКА (76:83) повторил рекорд Единой Лиги ВТБ по выброшенным (19) и реализованным (18) штрафным.

До него так же исполнил штрафные (18/19) Нандо Де Коло в матче против «Автодора» 25 марта 2019 года. В той же игре Нандо установил рекорд Лиги по набранным очкам (41). Айзея Кэнон в игре с ЦСКА этот рекорд не повторил, набрав 36 очков.

Москвичи с 8 победами и 2 поражениями остались на втором место в лиге. УНИКС же с 5 победами и 4 поражениями опустился на 6 строчку в Единой Лиге ВТБ.