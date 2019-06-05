Казис Максвитис стал новым главным тренером "Пармы"

Сегодня, после завершения всех формальных процедур, в должность главного тренера "Пармы" вступил 41-летний литовский специалист Казис Максвитис. Как сообщается на официальном сайте клуба, контракт рассчитан на два года, по системе 1+1.

-Я принял это решение, поскольку увидел, что здесь есть потенциал и большие амбиции. Прежде всего, мне бы хотелось создать хороший коллектив в команде. Главное, чтобы все мы – от уборщика зала до президента клуба и титульного спонсора – вместе боролись за победу, – заявил Казис Максвитис.

В свою очередь, генеральный директор "Пармы" Александр Башминов, объяснил, почему выбор был сделан именно в пользу литовца.

– Нам нужен действующий тренер, который работает в конкурентном чемпионате, умеет играть под давлением более сильных соперников, обладающих мощной инфраструктурой и большими бюджетами, и добивается результатов. На мой взгляд, мы нашли такого специалиста в лице Казиса Максвитиса. Его видение игры подходит костяку команды – воспитанникам пермского баскетбола. Надеюсь, что под его руководством наши ребята раскроются еще больше, – рассказал Башминов.

Максвитис трижды выигрывал чемпионат Европы (с командами U16, U18, U20), а со сборной U19 завоевал золото на чемпионате мира.