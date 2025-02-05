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Уэйр: «Дерозан один из моих близких друзей. Знаю его где-то с 16-17 лет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Разыгрывающий защитник ЦСКА Каспер Уэйр рассказал о дружбе с форвардом «Сакраменто» Демаром Дерозаном.

«Да, это правда, что Демар Дерозан один из моих близких друзей. Я знаю его где-то с 16-17 лет. Мы с ним уже давно знаем друг друга. Мы с Демаром постоянно на связи. Он следит за результатами ЦСКА и моими играми, иногда мы говорим об этом», — цитирует Legalbet Уэйра.

35-летний Дерозан с 2024 года играет за «Сакраменто». Ранее он выступал в НБА за «Торонто», «Сан-Антонио» и «Чикаго».

Источник: Legalbet
Баскетбол
БК ЦСКА
Демар Дерозан
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