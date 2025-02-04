Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 10:42

Карданахишвили и Пынько перешли из «Самары» в «Уралмаш»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Как и сообщал «СЭ», игроки «Самары» Антон Карданахишвили и Иван Пынько перешли в «Уралмаш».

Об этом объявила пресс-служба екатеринбуржцев.

В текущем сезоне 22-летний Карданахишвили в среднем набирал 7 очков, 3 подбора и 3 передачи за игру. В активе 24-летнего Пынько 4 очка, 4 подбора и 1 передача в среднем за матч.

После 29 матчей «Уралмаш» занимает пятое место в Единой лиге ВТБ. «Самара» идет на предпоследней, 11-й позиции.

Источник: БК «Уралмаш»
Баскетбол
БК Самара
БК Уралмаш
Читайте также
Глава Федерации бокса ДНР Саркисян умер после взрыва в московском ЖК
Обвиняемый в двойном убийстве пасынок Стаса Намина сменил фамилию
Убившего мирного жителя Курской области боевика ВСУ арестовали
Александрова обыграла украинку Ястремскую в финале турнира WTA в Линце
Юрист рассказал об упрощенном порядке вступления в наследство
От Шамара уже избавились и нашли ему дорогую замену, Промес приехал к красно-белым и наблюдал за разгромом «Астаны». Что сейчас происходит в «Спартаке»
Популярное видео
Якупов в «Авангарде» еще на два года, «Барыс» позорит КХЛ
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Куда вернется Кузьменко. Кубок Вызова МХЛ
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
СКА побеждает «Спартак», российский вратарь покоряет АХЛ
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Алексей Швед — о переезде в Санкт-Петербург: «Рад возможности пожить в Северной столице»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости