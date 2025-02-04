Карданахишвили и Пынько перешли из «Самары» в «Уралмаш»

Как и сообщал «СЭ», игроки «Самары» Антон Карданахишвили и Иван Пынько перешли в «Уралмаш».

Об этом объявила пресс-служба екатеринбуржцев.

В текущем сезоне 22-летний Карданахишвили в среднем набирал 7 очков, 3 подбора и 3 передачи за игру. В активе 24-летнего Пынько 4 очка, 4 подбора и 1 передача в среднем за матч.

После 29 матчей «Уралмаш» занимает пятое место в Единой лиге ВТБ. «Самара» идет на предпоследней, 11-й позиции.