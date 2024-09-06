Карасев о финале Кубка Кондрашина и Белова с УНИКСом: «Будем биться не на жизнь, а на смерть»

Капитан «Зенита» Сергей Карасев прокомментировал предстоящую встречу с казанским УНИКСом в финале Кубка Кондрашина и Белова, который проходит в Санкт-Петербурге 5 и 6 сентября.

В полуфинале хозяева паркета обыграли МБА (80:71), а УНИКС оказался сильнее «Пари НН» (64:57).

«В полуфинале с МБА у нас было много ошибок, — заявил «СЭ» Сергей Карасев. — Хорошо, что выстояли в концовке, забили несколько важных трехочковых. Победа есть победа. Мы делаем выводы, работаем. Все ребята очень стараются себя проявить. Да, что-то не получается, но еще есть время все исправить. Команда новая, двигаемся в правильном направлении.

Финал с УНИКСом? Это наши принципиальные соперники, также как ЦСКА и «Локомотив-Кубань». Уверен, что на финал соберется полный зал. Поэтому будем биться не на жизнь, а на смерть перед своими болельщикам. Сделаем все, чтобы вновь выиграть Кубок Кондрашина и Белова».

Финал предсезонного турнира начнется в 19:30 по московскому времени.