Карасев: «Победа получилась с горьким привкусом — вторая игра с «Пармой» и мы теряем второго разыгрывающего»

Главный тренер МБА Василий Карасев прокомментировал победу команды над «Пармой» в матче регулярного чемпионата ВТБ (102:87).

«Реванш за поражение в Перми взят, но победа получилась с горьким привкусом — вторая игра с «Пармой» и мы теряем второго разыгрывающего. По горячим следам сложно назвать характер травмы Хоменко, надеемся, что ничего серьезного, но сам факт — он не смог доиграть, чувствовал сильную боль», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Карасева.

Также он отметил, что остался доволен тем, как команда действовала на щитах.

«Да, сегодня все бились, на грани фола и даже переходя ее. В том числе благодаря игре на подборе мы хорошо бежали вперед, двигали мяч. Под конец подустали, где-то пришлось ужаться в ротации, все же Валиев и Платонов тоже только-только восстановились. Ошибки были, но их можно объяснить усталостью», — добавил тренер.

МБА занимает четвертое место в турнирной таблице, одержав 8 побед в 12 матчах. «Парма» находится на восьмой строчке.