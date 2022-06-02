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Сегодня, 04:05

Карасев: «Надо переступить через себя и показать все свое мастерство»

Карасев поделился ожиданиями от шестого матча против ЦСКА
Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Зенита» Сергей Карасев считает, что в шестом матче финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА все решат мелочи. Счет в серии 3-2 в пользу московского клуба.

«Не зря мы выкладывались и отдавали силы в пятой игре. Задача все еще не решена. Сейчас перед своими болельщиками надо отблагодарить их за то, что идут с нами вместе весь сезон. Надо переступить через себя и показать все свое мастерство, чтобы перенести серию обратно в Москву. Сейчас разобрали все детали, но после стольких игр именно мелочи будут все решать», — цитирует пресс-служба клуба Карасева.

Шестой матч финальной серии состоится 2 июня в Санкт-Петербурге. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/6055
БК Зенит
БК ЦСКА
Сергей Карасев (баскетбол)
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