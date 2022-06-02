Карасев: «Надо переступить через себя и показать все свое мастерство»

Форвард «Зенита» Сергей Карасев считает, что в шестом матче финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА все решат мелочи. Счет в серии 3-2 в пользу московского клуба.

«Не зря мы выкладывались и отдавали силы в пятой игре. Задача все еще не решена. Сейчас перед своими болельщиками надо отблагодарить их за то, что идут с нами вместе весь сезон. Надо переступить через себя и показать все свое мастерство, чтобы перенести серию обратно в Москву. Сейчас разобрали все детали, но после стольких игр именно мелочи будут все решать», — цитирует пресс-служба клуба Карасева.

Шестой матч финальной серии состоится 2 июня в Санкт-Петербурге. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.