9 мая, 20:20

Игрок «Зенита» Карасев: «Жбанов проводит отличный сезон»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Сергей Карасев.
Фото Единая лига ВТБ

Капитан БК «Зенит» Сергей Карасев в разговоре с «СЭ» высказался о полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Сине-бело-голубые выиграли два стартовых матча в Санкт-Петербурге, третья и четвертая игра состоятся в Краснодаре (11 и 13 мая).

— Что ожидаете от матчей в краснодарском «Баскет-холле»?

— Мы прекрасно понимаем, что на третьей и четвертой игре будет солд-аут. Фанаты «Локо» будут гнать свою команду вперед, поэтому они будут играть еще жестче, чем во втором матче в Петербурге. Но все игроки в «Зените» готовы играть кость в кость, биться в кровь и победить в серии.

— Во второй игре Х-фактором стал Георгий Жбанов. Что скажите о его игре?

— Жора в принципе проводит отличный сезон. Сколько игр он выиграл баззерами. Во втором матче многое решила его защита, четыре точных трехочковых, перехват, совершенный в клатче. Его самоотдача и желание совершенствоваться — хороший пример для молодых игроков.

— Лидер вашей команды Дуэйн Бэйкон забил всего 2/12 — с игры во втором матче. С чем вы это связываете?

— Безусловно, они поменяли тактику против Дуэйна. Человек набрал 33 очка в первой игре, когда они постоянно оставляли его один в один. Во втором матче против форварда было гораздо больше дабл-тимов. Но он прекрасно находил партнеров по команде. Было много свободных бросков, из-за того что на Бэйконе сдваивались. В третьей игре ожидаю схожей тактики от игроков «Локо».

В целом вторая игра у нас не совсем получилась. Будем разбирать ошибки, которых было значительно больше, чем в первом матче. Из-за этого соперник получил такое серьезное преимущество по ходу матча.

Баскетбол
БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
Георгий Жбанов
Сергей Карасев (баскетбол)
