Карасев назвал болельщиков «Зенита» ключевым фактором победы над ЦСКА

Форвард «Зенита» Сергей Карасев поделился эмоциями от победы над ЦСКА в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ (93:79).

«Нам удался классный матч, — отметил «СЭ» Сергей Карасев. — Процент попаданий был невероятный, но это все благодаря нашим болельщикам. Они оказали нам сумасшедшую поддержку. Я давно такого не видел. Можно смело сказать, что сегодня на «Сибур Арене» была эпидемия «Зенита». Еще я бы отметил, что нам удалось изменить нашу защиту. Даже соперники признались, что наша ротация сделала чудеса. ЦСКА не привычно проигрывать «-20» по ходу матча и это говорит о том, что мы вернулись в эту серию».

Карасев набрал 19 очков, реализовав 5/7 трехочковых. Четвертый матч серии состоится 27 мая.