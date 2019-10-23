Капитан «Зенита» выбыл на неопределенный срок
13:00
Капитан «Зенита» Евгений Воронов неудачно приземлился на ногу в игре с «Калевом» (80:84). Первичное обследование выявило повреждение голеностопного сустава, сообщает официальный сайт клуба.
Срок восстановления после такого повреждения станет более понятным после дополнительных обследований.
Дополнительная информация
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2019/10/23/evgeniy-voronov-vybyl-na-neopredelennyy-srok/
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