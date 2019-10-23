Капитан «Зенита» выбыл на неопределенный срок

Капитан «Зенита» Евгений Воронов неудачно приземлился на ногу в игре с «Калевом» (80:84). Первичное обследование выявило повреждение голеностопного сустава, сообщает официальный сайт клуба.

Срок восстановления после такого повреждения станет более понятным после дополнительных обследований.