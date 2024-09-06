Карасев: «Рассматривали Кубок Кондрашина и Белова, как официальный турнир»

Капитан «Зенита» Сергей Карасев специально для «СЭ» подвел итоги Кубка Кондрашина и Белова-2024, который проходил в Санкт-Петербурге 5 и 6 сентября. В финале сине-бело-голубые обыграли УНИКС (63:50), Карасев был признан лучшим форвардом турнира.

— Первые три четверти финальный матч держал болельщиков в напряжении, борьба была на грани.

— Мы ожидали, что будет тяжелая игра, кость в кость. Оба коллектива хотели победить. У нас же была двойная мотивация, выиграть финал перед своими болельщиками. Да, это предсезонный турнир, но все равно приятно забрать домашний трофей. Еще далеко не все получается, но движемся в правильном направлении. Взаимопонимание постепенно выходит на новый уровень.

Через пять дней первый официальный турнир. Поэтому рассматривали Кубок Кондрашина и Белова как официальный старт. Понятно, что у УНИКСа не играли Акун-Перселл и Лабери. С ними у них будет другая команда, но по накалу борьбы это был как минимум матч регулярки.

— 13 сентября вам вновь играть с УНИКСом на групповом этапе Суперкубка. Наверняка, это будет матч за выход в финал.

— Не стоит забегать вперед. Нужно сначала постараться обыграть «Бешикташ», а только потом настраиваться на казанцев. Однако мы едем в Москву с одной целью, — защитить титул. Впрочем как и пять остальных команд. Так что болельщики точно получат удовольствие от Суперкубка. Да и для игроков такие спарринги, — всегда особый вызов.

— Летом команда сильно изменилась. Как атмосфера в раздевалке?

— Я уже говорил, что в этом плане все супер. Все на позитиве, поддерживают друг друга. Это очень приятно. Бэйкон прилетел на днях, но сам попросился сыграть с УНИКСом. Ему еще как минимум нужен преодолеть джетлаг. И с его полноценной интеграцией мы станем еще сильнее.

— Атакующий потенциал команды стал выше по сравнению с прошлым сезоном?

— Опций в атаке стало больше. У нас появились Мун и Бэйкон, которые могут решать один в один. Плюс остался Трент, способный одинаково эффективно действовать на позиции первого-второго номера. Есть люди, кто может попадать с периметра с хорошим процентом, есть большие с разным атакующим арсеналом. Всегда хорошо, когда у тренера такая альтернатива и угроза исходит не от одного-двух игроков. Так что с нетерпением жду начала официальных матчей.