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Капитан «Самары» Гудумак стал игроком «Локомотива-Кубань»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Форвард «Самары» Александр Гудумак подписал контракт с «Локомотивом-Кубань», сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

Соглашение с 31-летним баскетболистом рассчитано до конца сезона-2025/26. Он будет выступать за новую команду под 6-м номером.

С лета прошлого года Гудумак выступал за «Самару», где стал капитаном команды. В первой половине сезона форвард провел 14 матчей в Единой лиге ВТБ, в которых в среднем набирал 10,5 очка и делал 4,8 подбора и 1,6 передачи.

Источник: БК «Локомотив-Кубань»
Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК Самара
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