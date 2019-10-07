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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Капитан ЦСКА — о поражении от «Зенита»: Игра длится 40 минут

7 октября 2019, 23:56
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Капитан ЦСКА Кайл Хайнс прокомментировал игру с «Зенитом» (79:82) в Единой лиге ВТБ.

— В первой половине у нас совсем не было проблем, но игра длится 40 минут, — заявил Хайнс. — Мы лидировали в первой четверти и половине, но уступили во многих эпизодах, в которых не должны были. Во второй половине мало что получалось, и мы получили новый урок. Нам нужно продолжать учиться, чтобы стать хорошей командой. Ключевыми стали несколько моментов после большого перерыва. Тогда мы стали много бросать и не делали того, что обычно делаем. Мы еще мало времени провели вместе. Нужно продолжать работать и прибавлять. (Евгений Белоусов)

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