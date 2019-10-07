Капитан ЦСКА Кайл Хайнс прокомментировал игру с «Зенитом» (79:82) в Единой лиге ВТБ.

— В первой половине у нас совсем не было проблем, но игра длится 40 минут, — заявил Хайнс. — Мы лидировали в первой четверти и половине, но уступили во многих эпизодах, в которых не должны были. Во второй половине мало что получалось, и мы получили новый урок. Нам нужно продолжать учиться, чтобы стать хорошей командой. Ключевыми стали несколько моментов после большого перерыва. Тогда мы стали много бросать и не делали того, что обычно делаем. Мы еще мало времени провели вместе. Нужно продолжать работать и прибавлять. (Евгений Белоусов)