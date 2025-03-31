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31 марта 2025, 10:45

Карасев — о новом формате регулярки: «В НБА играют в два раза больше матчей, и никто не ноет»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Капитан БК «Зенит» Сергей Карасев в интервью «СЭ» поделился мнением об уровне чемпионата Единой лиги ВТБ.

— Что скажете по соперникам в этом сезоне?

— Было много тяжелых игр. Две последние напряженные игры до ЦСКА зарешал Жора Жбанов (забил победные трехочковые в матчах с «Локомотивом-Кубань» и «Пари НН». — Прим. Т.Г.). Саратов показывает симпатичную игру при Миленко Богичевиче, «Парма» отрезками выглядит очень неплохо, то же самое можно сказать и про «Уралмаш». Поездки в Красноярск всегда нелегко даются.

— То есть можно сказать, что в этом сезоне достойный уровень чемпионата?

— Да, хороший чемпионат. Порой хочется побольше команд, побольше разных городов, но вопросы по возможному расширению стоит оставить лиге. Мне трудно что-то сказать об этом.

— Как вам новый формат регулярки — четыре круга и 44 матча?

— С одной стороны, все баскетболисты говорят, что приятнее чаще играть, чем тренироваться. С другой — понятно, что такой график выматывает. Из-за этого много травм. Перелет, сыграл, долетел обратно, опять сыграл. Но и жаловаться точно не стоит. В НБА играют регулярный чемпионат по 82 игры — это в два раза больше, и никто не ноет.

«Зенит» практически обеспечил себе победу в регулярном сезоне. Петербуржцы не займут первое место только в том случае, если проиграют два и более матча из оставшихся четырех.

Сергей Карасев.«Подписания Шведа и Уайта были просто идеальными». Карасев — о причинах победной серии «Зенита»
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БК Зенит
Сергей Карасев (баскетбол)
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