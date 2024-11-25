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Петенев высказался о промежуточных результатах «Автодора»: «Пока выполняем свою задачу»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Капитан «Автодора» Александр Петенев в интервью «СЭ» отметил высокую рооль Миленко Богичевича в удачном старте команды в новом сезоне Единой лиги ВТБ.

— Давайте немного обсудим положение «Автодора» в Лиге ВТБ. C результатом 6-9 вы идете в топ-8.

— Мы выиграли почти у всех конкурентов, цеплялись в матчах с топовыми клубами. Довольно равные игры были с «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» в Саратове, а также с ЦСКА в Москве. Пока мы выполняем свою задачу. Надеюсь, не будем сбавлять обороты.

— Перед этим сезоном вы стали капитаном команды. Нет дополнительного давления? Или это, наоборот, воодушевляет?

— Не давит, хотя я вообще не сторонник этой истории. Никогда не был капитаном: когда меня хотели сделать, всегда отказывался. Все-таки у капитана есть ответственность за команду, особые функции на паркете и за его пределами. Но перед началом этого сезона не смог отказать. Я давно в команде, меня уважают и легко приняли в этой роли. Плюс в этом сезоне подобрался какой-то невероятный коллектив, все ребята очень дружелюбные.

Форвард &laquo;Автодора&raquo; Александр Петенев. «Постарел для конкурса данков, уже седые волосы появляются». Капитан «Автодора» — о Кубке дружбы и успехах саратовцев

— Включая легионеров?

— Да. Все общаются, стараются помочь друг другу не только в игре, но и в каких-то бытовых делах. Надеюсь, в итоге это приведет к хорошему результату. Надо реабилитироваться за прошлый сезон и обязательно выйти в плей-офф. Хотелось бы сделать это без плей-ин.

— В таком единении большая заслуга главного тренера Миленко Богичевича?

— Безусловно. Тренер перестроился с прошлого года. Построже нас держит (улыбается). Мне нравится выступать под его руководством. Сербская школа, где все строится на множестве деталей. С Миленко все четко понимают свои роли.

Баскетбол
БК Автодор
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