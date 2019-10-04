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Капитан «Астаны» завершил карьеру

14:30
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Капитан «Астаны» Рустам Ергали заявил о завершении профессиональной карьеры, сообщает официалный сайт клуба.

32-летний игрок выступал за «Астану» с 2011 года. Ергали является одним из самых титулованных представителей казахстанского баскетбола, за всю карьеру он 13 раз становился чемпионом национального первенства и 11 раз обладателем Кубка Казахстана.

— От себя лично и от всего коллектива клуба выражаю Рустаму огромную благодраность за преданность команде и неоценимый вклад в ее развитие. Искренне желаю успехов, достижения новых целей и реализации планов на новом посту во благо «Астаны» и всего казахстанского баскетбола в целом, — добавил генеральный менеджер «Астаны» Валерий Тихоненко.

Дополнительная информация

http://pbcastana.kz/news/?id=2647

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