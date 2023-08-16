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Сегодня, 13:15

Канадский защитник Ксавьер Рэйтан стал игроком «Енисея»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Енисей» объявил о подписании канадского защитника Ксавьера Рэйтана.

29-летний спортсмен имеет опыт выступления в НБА за «Мемфис». Профессионально играл в Греции, Израиле, Румынии, Австралии и Канаде.

Прошлый сезон Рэйтан начинал в австралийском «Мельбурн Юнайтед», набирая 14,4 очка, делая 5,4 подбора, 4,5 передачи в среднем в 28 встречах НБА. В марте Ксавьер присоединился к «Меркезефенди». Средняя статистика в 12 матчах турецкого чемпионата — 13,6 очка, 5,7 подбора, 5,8 передачи.

баскетбол
БК Енисей
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