Канадский защитник Ксавьер Рэйтан стал игроком «Енисея»

«Енисей» объявил о подписании канадского защитника Ксавьера Рэйтана.

29-летний спортсмен имеет опыт выступления в НБА за «Мемфис». Профессионально играл в Греции, Израиле, Румынии, Австралии и Канаде.

Прошлый сезон Рэйтан начинал в австралийском «Мельбурн Юнайтед», набирая 14,4 очка, делая 5,4 подбора, 4,5 передачи в среднем в 28 встречах НБА. В марте Ксавьер присоединился к «Меркезефенди». Средняя статистика в 12 матчах турецкого чемпионата — 13,6 очка, 5,7 подбора, 5,8 передачи.