Калниетис вернется в "Локомотив"

Краснодарский "Локомотив" подпишет разыгрывающего сборной Литвы Мантаса Калниетиса. 32-летний литовец станет вторым новичком клуба в это межсезонье. Стороны договорились об однолетнем контракте.
– Инициатором приглашения Мантаса в "Локомотив" был новый вице-президент клуба Гинас Руткаускас, – отметил источник "Известий". – Главный тренер Лука Банки одобрил эту кандидатуру, поэтому в ближайшее время о контракте с Калниетисом будет объявлено официально.
Напомним, Калниетис уже выступал за "Локомотивом" с 2012 по 2015 год.
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