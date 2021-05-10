Калниетис признан MVP сезона Единой лиги ВТБ

Защитник «Локомотива-Кубань» Мантас Калниетис назван MVP регулярного сезона Единой Лиги ВТБ-2020/21.

«Для меня большая честь получить этот приз! Хочу сказать спасибо всем партнерам по команде, тренерам, докторам, офису «Локо» и, конечно, болельщикам, которые здорово поддерживают нас в этом необычном сезоне. И это не просто слова. Я не самый хороший игрок в индивидуальном плане, поэтому я получил приз MVP только благодаря тому, что мы хорошо провели регулярный сезон как команда.

Отдельную благодарность хочу выразить своей семье. Для них моя профессиональная карьера является настоящим вызовом, ведь нас постоянно разделяют тысячи километров, но они наделены удивительным терпением, так что я просто обязан разделить с ними этот приз!» - приводит слова Калниетиса официальный сайт лиги.

В сезоне 2020/21 Калниетис стал лучшим ассистентом лиги (9,8 передачи в среднем). «Локомотив-Кубань» победил в 18 встречах из 24 и впервые в истории финишировал на втором месте регулярного сезона.