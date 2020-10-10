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«Калеву» засчитано техническое поражение в матче против «Локомотива-Кубани»

15:18
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Из-за положительного теста на COVID-19 «Калев» не смог прибыть на матч против «Локомотива», сообщает сайт Единой лиги ВТБ.

Сегодня в связи с обнаружением положительного теста на COVID-19 у одного из игроков «Калева», команда не смогла выехать из Эстонии на матч регулярного чемпионата против «Локомотива-Кубани», который должен был состояться 11 октября в Краснодаре.

В соответствии с законами Эстонии «Калев», имеющий в своем составе инфицированного игрока, должен быть изолирован до следующего уведомления департамента здравоохранения страны.

Так как данная информация поступила позднее, чем за 48 часов до ближайшей игры, в соответствии с регламентом Единой лиги ВТБ «Калеву» в матче против «Локомотива-Кубани» засчитано поражение 0:20.

Дополнительная информация:

https://www.vtb-league.com/ru/news/iz-za-polozhitelnogo-testa-na-covid-19-kalev-ne-smog-pribyt-na-match-protiv-loko/

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