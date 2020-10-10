«Калеву» засчитано техническое поражение в матче против «Локомотива-Кубани»

Из-за положительного теста на COVID-19 «Калев» не смог прибыть на матч против «Локомотива», сообщает сайт Единой лиги ВТБ.

Сегодня в связи с обнаружением положительного теста на COVID-19 у одного из игроков «Калева», команда не смогла выехать из Эстонии на матч регулярного чемпионата против «Локомотива-Кубани», который должен был состояться 11 октября в Краснодаре.

В соответствии с законами Эстонии «Калев», имеющий в своем составе инфицированного игрока, должен быть изолирован до следующего уведомления департамента здравоохранения страны.

Так как данная информация поступила позднее, чем за 48 часов до ближайшей игры, в соответствии с регламентом Единой лиги ВТБ «Калеву» в матче против «Локомотива-Кубани» засчитано поражение 0:20.