Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 22:45

«Зенит» с разницей в одно очко победил «Калев»

Иван Шитик
Корреспондент

«Зенит» переиграл на выезде «Калев» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Питерцы одолели соперника с разницей всего в одно очко — 75:74.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Калева» Донован Джексон, набравший 27 очков. У «Зенита» лучшим был форвард Алекс Пойтресс — 21 очко.

«Зенит» с 10 победами в 13 матчах идет вторым в турнирной таблице. У «Калева» 3 победы в 12 матчах и 9-я позиция.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Калев» (Таллин) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 74:75 (15:22, 25:19, 14:21, 20:13)

7 февраля.

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2021-2022/
БК Зенит
БК Калев
2
Читайте также
Канада отказалась играть против России, пока наши не надели маски! Громкий скандал на Олимпиаде
Хотели всех обвесить: что все-таки случилось на трамплине и как сборная России стала серебряным призером там, где ей ничего не светило
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

УНИКС одолел ЦСКА в третьем овертайме

Тренер ЦСКА: «Хотелось бы, чтобы в лиге было побольше таких матчей»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости