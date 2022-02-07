«Зенит» с разницей в одно очко победил «Калев»

«Зенит» переиграл на выезде «Калев» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Питерцы одолели соперника с разницей всего в одно очко — 75:74.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Калева» Донован Джексон, набравший 27 очков. У «Зенита» лучшим был форвард Алекс Пойтресс — 21 очко.

«Зенит» с 10 победами в 13 матчах идет вторым в турнирной таблице. У «Калева» 3 победы в 12 матчах и 9-я позиция.

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«Калев» (Таллин) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 74:75 (15:22, 25:19, 14:21, 20:13)

7 февраля.