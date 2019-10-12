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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Калев» победил УНИКС

18:52

«Калев» обыграл УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 85:63. Самым результативным игроком встречи стал Айгарс Шкеле (15 очков).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Калев» (Таллин) — УНИКС (Казань) — 85:63 (22:21, 27:8, 13:13, 23:21)

К: Шкеле (15), Кангур (14), Виналес (14), Райесте (14).

У: Лиходей (10), Тейс (10).

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/

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