«Калев» победил УНИКС
18:52
«Калев» обыграл УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 85:63. Самым результативным игроком встречи стал Айгарс Шкеле (15 очков).
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Калев» (Таллин) — УНИКС (Казань) — 85:63 (22:21, 27:8, 13:13, 23:21)
К: Шкеле (15), Кангур (14), Виналес (14), Райесте (14).
У: Лиходей (10), Тейс (10).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/
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